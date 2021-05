Réouverture des commerces : "J'ai foncé au Forum des Halles pour refaire ma garde-robe"

"On nous dira toujours qu'il y a Amazon, la vente en ligne, le click and collect. Mais toucher les matières, voir les couleurs 'en vrai', essayer, ça change tout." Dans les allées du Forum des Halles à Paris, ce mercredi, la joie l'excitation des premiers clients est perceptible. Parmi eux, Rémi, 24 ans a déjà fait chauffer la carte bleue avec "deux bermudas pour les beaux-jours", "un maillot de bain" et il n'a pas fini ses emplettes. "J'ai posé une demi-journée, et j'ai foncé au Forum des Halles pour refaire ma garde-robe. Ici, il y a plein de magasins et en plus j'ai de la chance, il y a finalement beaucoup moins de monde que je pensais

Isilda, elle, est venue chercher des CD et des livres. "J'aime bien la Fnac, il y a beaucoup de choix. C'est un peu comme Ikea. On vient chercher trois trucs, mais on regarde, on feuillette et au final, on repart avec une dizaine d'objets et d'accessoires".