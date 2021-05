Réouverture des terrasses : "J'ai enfin retrouvé mon petit rituel du matin"

"Ça parait idiot mais toutes mes habitudes étaient chamboulées. Avant le confinement, je posais ma grande fille à 8 heures à l'école, et en attendant l'ouverture de la maternelle pour mon fils à 8h20, je passais au café prendre un thé, et lui un chocolat, ou un croissant, avant d'aller à l'école. Pendant plusieurs mois, il a fallu trouver une occupation pendant les 20 minutes de battement entre l'ouverture des deux écoles. Là enfin, j'ai retrouvé mon petit rituel du matin, avant de filer au bureau", se réjouit Sophie, mère de famille du 11e arrondissement, tout sourire ce mercredi matin, alors que la deuxième phase du déconfinement a débuté.

Théodore, lycéen, est ravi lui aussi de la réouverture des cafés et des terrasses. "Avec mes copains, on aime bien se poser entre deux cours pour échanger, réviser parfois avant un examen. Pendant des mois, c'était pas possible. On zonait un peu dans la rue, on sortait les cours sur les bancs, mais sous la pluie, c'était pas possible. Là, on est content. En plus quand on consomme, on ne met pas de masque, on revit un peu en quelque sorte", explique cet élève de seconde.