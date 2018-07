Pourquoi les hommes s'auto-proclament rois du barbecue

Mais d'après notre spécialiste, ce qui se joue dans le barbecue n'est pas tant l'attrait des braises que celui de la viande qui grille dessus... Car en réalité, en s'occupant du bifteck et des chipos, l'homme ré-endosserait quelque part cette image préhistorique du "père nourricier", du "chasseur qui ramène les prises à la maison" - rien que ça. D'autant que lorsqu'il s'agit de manier la viande, "même si la viande est bien souvent déjà préparée, il faut manipuler du sang", et pour certaines femmes, "ce n'est pas forcément attractif" nous assure le sociologue. Vous l'aurez compris, le sang et la chasse seraient donc une affaire d'hommes. Sans compter le maniement du couteau, qui renverrait lui aussi à l'image du chasseur. La femme, elle, aurait donc plus à sa charge les salades et autres accompagnements, tradition ancestrale de la cueillette oblige. Dommage qu'on ait oublié qu'à l'époque, les femmes s'occupaient pourtant également de dépecer et de préparer le gibier...





Et comme l'explique un journaliste de Slate, les barbecues peuvent devenir des "points de rencontres symboliques", comme on peut le voir dans la publicité de la célèbre marque de saucisses américaines Hillshire Farm (vidéo ci-dessous). "Ce que laisse entendre cette pub, c'est que les hommes se rassemblent en tant qu'hommes lorsqu'ils font des trucs masculins. Les barbecues (...) donnent lieu à ce que les spécialistes qualifient de contacts homosociaux, un lien d'intimité entre membres du même sexe, étranger aux supposés dangers du contact sexuel entre hommes, mais qui leur permet quand même d'affirmer leur masculinité en excluant les femmes. Le barbecue, en d'autres termes, permet à nos personnages de passer du bon temps entre eux, tout en restant de vrais mecs virils". Dont acte.