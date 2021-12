Repas de Noël : "Il faut en sortir avec le sourire, sans se sentir coupable ni frustré" d'avoir mangé

INTERVIEW - À une semaine du début des fêtes de fin d'année, il est temps, pour de nombreux Français, de réfléchir à la composition de leur repas de Noël. Quoi faire ? Comment ? Le nutritionniste Alexandre Lefevre répond à nos questions.

Qu'on s'en réjouisse ou non, le calendrier est formel : c'est bientôt l'heure de passer à table. Et si les plats traditionnels font encore l'unanimité, certaines pratiques alimentaires allègent considérablement les menus. Car, au fait, à quoi ressemblent les repas de fête dans la France de 2021 ? Huîtres, foie gras, bûche glacée, compotée de légumes, graines de chia... à chacun ses goûts et ses allergies. Pour Alexandre Lefevre, diététicien-nutritionniste à Paris, peu importe les aliments choisis pour réveillonner, il faut se faire plaisir.

Est-il possible de satisfaire tout le monde à Noël ? C’est impossible (rires). Il y a tellement de disparités dans les régimes actuels - sans gluten, végétalien, végétarien, etc... -, sans compter les goûts de chacun… Ce serait mentir que vous dire qu'il existe un repas universel, mais on peut favoriser plusieurs petits plats. Vous mettez des accompagnements d’un côté, de la viande et du poisson de l’autre et puis prévoir plusieurs desserts. Il y existe des fromages pour végan, comme des pains sans gluten. Des choses sont possibles ! Et tout le monde pioche dedans. Mais généralement, vous n'avez pas dans un repas six personnes avec un régime spécifique. Certains d'ailleurs, et je pense aux cœliaques - les personnes intolérantes au gluten -, ont l'habitude d'amener leur propre plat.

Il faut sortir du repas avec le sourire, sans se sentir coupable, ni frustré. - Alexandre Lefevre, diététicien-nutritionniste

Comment expliquer qu'il y ait de plus en plus de régimes ? Déjà, vous n'avez pas un produit pour lequel il n'existe pas une allergie. Après, il est vrai que de nouveaux régimes pointent le bout de leur nez régulièrement. Dans l'ordre, l'intolérance au lactose reste le plus courant. Viennent ensuite les gluten free, les personnes qui ne mangent pas de viandes ou de poissons. Certaines enlèvent les œufs ou au contraire, ne consomment que des crudités ou des graines. Là, c'est vraiment difficile pour avoir quelque chose d'équilibré. Mais honnêtement, les gens se créent des intolérances ou pensent se sentir allergiques alors qu'il ne le sont pas. Quand vous prenez l'intolérance au gluten par exemple, cela ne concerne en réalité qu'1% des Français. Il y a une histoire de mode dedans. Vous avez lu un article sur un tennisman qui ne se nourrit plus que comme ça et vous vous dites pourquoi pas. Malheureusement, c'est faire aussi preuve de méconnaissance. Le grand rôle de l'alimentation, il est évidemment nourricier, parce que vous voulez être en pleine forme, vieillir, etc, mais il a aussi une fonction apaisante. Manger apaise vos émotions. Pour moi, il n'y a pas de mauvais repas, ni d'interdit. Il faut sortir du repas avec le sourire, sans se sentir coupable, ni frustré. C'est tout l'équilibre (rires).

Comment alors appréhender le repas de Noël ? Noël comme le Nouvel An sont des repas festifs chargés de symboles. Ils ont un rôle encore plus apaisants qu'à l'habituel car ce sont des moments généralement joyeux. Ici, suivre un régime - quand ce n'est pas à cause d'une maladie - n'est pas utile. Le gain est trop minime. Mon conseil est donc de ne pas aborder Noël avec un œil nutritionnel, autrement dit, chercher à calculer la moindre protéine. Il faut plutôt se concentrer sur le bien-être, la charge émotive, que peut apporter un tel repas. Quand vous avez votre tranche de foie gras ou vos légumes, levez votre nez de l'assiette et observez autour de vous. Soufflez un bon coup et prenez conscience de ce qui fait que vous passez un bon moment : vous êtes bien installé, il fait bon dans la pièce, il y a une bonne musique. Si vous vous sentez bien, vous allez pouvoir récupérer tous les bénéfices de votre repas.

Propos recueillis par Léa COUPAU

