"C'est difficile de dormir parce qu'on peut vous violer, vous faire n'importe quoi" : des femmes SDF racontent leur survie dans la rue

Elles s’appellent Cathy, Aminata* ou Fatoumata*. Comme des milliers d’autres femmes en France, elles sont sans domicile fixe, SDF. On les remarque peu dans la rue. Pour se protéger, elles préfèrent vivre cachées, loin des regards. "Elles sont dans des stratégies de défense assez fortes et du coup un peu invisibles", souligne Gilles Pineau, directeur adjoint de la Cité du Refuge, un centre d’hébergement parisien géré par l’Armée du Salut. "Souvent, elles essayent de se fondre dans l'environnement urbain, au point parfois de ne plus être repérées par les associations qui font un travail de terrain, de maraudes notamment". Mais il ne faut pas s'y méprendre, ces femmes quasi-invisibles sont malheureusement de plus en plus nombreuses. "Sur l'année 2017, il y a environ 5.400 femmes qui ont appelé au moins une fois le Samu Social pour faire une demande d'hébergement" à Paris, poursuit Gilles Pineau. C’est 66% de plus qu’il y a 10 ans. Un triste constat qui se vérifie également dans toutes les grandes agglomérations françaises. Selon l'INSEE, qui estimait en 2012 à 141.500 le nombre de SDF en France , deux sans-abri sur cinq sont des femmes. "Il y a vraiment une recrudescence des situations de femmes à la rue pour lesquelles on sait que la vie est plus difficile et plus insupportable que pour des hommes", regrette le responsable associatif. Car ces femmes sont particulièrement vulnérables.