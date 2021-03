"Vous faites 1,3 km et vous n’êtes plus confiné" : la Normandie, une région coupée en deux avec le confinement

À Vernon dans l’Eure, les habitants ont appris jeudi soir qu’ils allaient être confinés à partir de ce samedi, et pour au moins quatre semaines. Une nouvelle qui n’a pour ainsi dire surpris personne. La commune détient en effet le record du nombre de contaminations dans le département. "Il y a beaucoup de gens qui habitent dans l’Eure et qui travaillent à Paris", souligne une riveraine, pour expliquer cette flambée épidémique. "C’est compliqué. On habite des petits villages mais on subit malgré tout", s’agace un habitant.