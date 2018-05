Reprise de la dette de la SNCF : l'État demande plus de compétitivité en contrepartie

Édouard Philippe a annoncé ce vendredi 25 mai 2018 que l'État va reprendre 35 milliards sur les 54, 5 milliards d'euros de dette de la SNCF. Cette somme est l'équivalent du budget investi en 14 ans par l'État dans tout ce qui est voies navigables, routes et chemins de fer. En contrepartie, le gouvernement demande plus de compétitivité et de productivité à la société ferroviaire. Mais, qui va payer cette dette au finale ?



