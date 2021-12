La protection des femmes sur Twitter pointée du doigt par Amnesty International

Twitter dans le viseur d'Amnesty International. Dans un document intitulé Twitter Scorecard, l'ONG observe que le réseau social ne fait pas assez pour protéger les femmes et les personnes non-binaires contre les violences et les injures en ligne. Dans son communiqué de presse, Amnesty International regrette que l'entreprise américaine "a pleinement mis en œuvre une seule des 10 recommandations" émises sur ce même sujet en 2020.

"Bien que le but affiché par Twitter soit de 'donner à chacun le pouvoir de créer et de partager des idées et des informations instantanément et sans entraves', il est devenu tout à fait clair que la sécurité en ligne des femmes et/ou des groupes marginalisés est menacée de manière disproportionnée", note Michael Kleinman, directeur du programme Technologie et Droits humains à Amnesty International États-Unis.

L'ONG invite ainsi Twitter à adopter des "mesures concrètes pour éviter de causer des violations des droits humains", et lui préconise notamment de proposer "un recours effectif lorsque les utilisateurs et utilisatrices sont confrontés à un impact réel". "Il est crucial que Twitter se montre à la hauteur en faisant la preuve de sa détermination à améliorer les expériences en ligne de toutes les personnes qui l’utilisent, quelle que soit leur identité", a conclu Michael Kleinman.