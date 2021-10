Le nouveau de nom de Facebook déclenche les moqueries et l'incrédulité des internautes

AU VITRIOL - Le groupe Facebook, qui vient de se rebaptiser "Meta", a fait les frais du sarcasme d’internautes et de personnalités politiques sur Twitter, qui voient dans cette annonce du groupe californien une tentative de faire diversion face aux scandales dans lesquels il est empêtré.

Le nouveau nom du géant numérique doit faire écho au "métavers", une expérience de réalité virtuelle que le groupe Facebook veut explorer, mais ce changement a laissé de nombreux internautes circonspects. Cette nouvelle appellation est pourtant destinée à représenter la diversité des produits du groupe, sans que les réseaux sociaux et messageries qui lui appartiennent - Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp - ne changent de nom. "Notre marque était trop liée à un seul de nos services et ne reflétait pas tout ce que nous faisons", a estimé le patron du groupe Mark Zuckerberg en annonçant la nouvelle jeudi 28 octobre, lors de la conférence Facebook Connect dédiée à la réalité virtuelle.

Ce changement de cap, qui intervient alors que l’entreprise californienne est engluée dans des scandales sur sa gestion des contenus toxiques et extrémistes sur ses plateformes, n’a pas convaincu tout le monde, comme le relève Le Guardian. Facebook est particulièrement fragilisé ces dernières semaines par la fuite de documents confidentiels, orchestrée par la lanceuse d’alerte et ancienne cadre du groupe Frances Haugen, relayés par la presse. Ces études internes montrent que la société a privilégié ses profits à la lutte contre la désinformation et la haine en ligne.

"Un cancer de la démocratie"

Des personnalités politiques n’ont pas manqué de critiquer ce nouveau nom, accusant Facebook de vouloir faire diversion pour tenter de faire table rase des suspicions qui pèse sur l’entreprise. "Méta comme dans ‘nous sommes un cancer de la démocratie se métastasant en une machine de surveillance et de propagande mondiale pour stimuler les régimes autoritaires et détruire la société civile... pour le profit !’", a tancé la députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez.

Le sénateur Richard Blumenthal, ancien procureur général du Connecticut, a affirmé également que ce changement de nom ne visait qu’à "semer la confusion" et "détourner l'attention", sans pour autant "effacer des années de pratiques sournoises et de mépris envers la vie privée, le bien-être des enfants, la propagation de la haine et le génocide", relaie le quotidien britannique. Des critiques partagées par l’émission d’information satirique américaine The Daily Show, qui a publié sur Twitter la vidéo dans laquelle Mark Zuckerberg présente ce changement de nom en faisant la promotion du projet de "métavers", mais en la détournant. La séquence où le patron de Facebook mime une immersion dans un monde en réalité virtuelle a été superposée à des images de l’assaut du 6 janvier contre le Capitole par des militants pro-Trump. Une attaque que la plateforme est accusée d’avoir facilité en laissant se propager fake news et contenus haineux. La vidéo de présentation est aussi entrecoupée d’images montrant une marche nationaliste de suprémacistes blancs à Charlottesville en 2017, rassemblement organisé également via Facebook. "Imaginez que vous avez mis vos lunettes ou votre casque et que vous vous trouvez instantanément dans votre espace personnel, avec une vue incroyablement inspirante de ce que vous trouvez le plus beau", lance pendant ce temps-là Mark Zuckerberg, dont la silhouette se détache au-dessus de séquences montrant une foule compacte qui avance avec des torches.

De nombreux internautes estiment ainsi que le changement de nom de Facebook ne lui permettra pas de redorer son image de sitôt. "Bienvenue à Meta, où nous connectons les gens…", a tweeté l’une d’entre eux en reprenant le slogan de l'entreprise, un message accompagné d’une photo d’une passe d’armes entre policiers et émeutiers lors de l’assaut du Capitole.

Le groupe "a toujours les mêmes problèmes qu’elle avait ce matin", ironise de son côté Donie O'Sullivan, un correspondant pour la chaîne CNN.

Le choix du nom lui-même a également suscité les moqueries : "Meta est un nom de premier jet qui demande si peu d'efforts que plusieurs sociétés de conseil ont certainement reçu des millions de dollars pour le trouver", a déclaré le comédien et producteur Mike Drucker.

Des entreprises se sont aussi amusées à détourner leur propre nom en écho à celui de Meta, comme la chaîne de fast-food Wendy’s qui a tweeté devenir "Meat" (viande, en anglais).

Même Twitter raille Facebook

Le compte officiel de Twitter lui-même a rebondi sur la nouvelle, publiant un message annonçant une "grande nouvelle", avant de préciser que c’était "juste pour rire" et que le réseau gardait son nom.

La plateforme avait déjà publié sur son compte "Twitter Safety" jeudi le message "le seul META que nous reconnaissons", renvoyant à un article publié en juin dernier par le site Protocol qui expliquait que le réseau social s’était engagé à créer une intelligence artificielle plus éthique, en embauchant des chercheurs connus pour être critiques envers les réseaux sociaux. L’entreprise les a intégrés à une équipe également appelée META, mais l’acronyme renvoyant cette fois au "Machine Learning, Ethics, Transparency and Accountability", soit l’apprentissage automatique, l’éthique, la transparence et la responsabilité. Dans une étude interne publiée sur son blog le 21 octobre dernier, Twitter révélait toutefois que les contenus de droite et d’extrême-droite étaient également davantage promus par son propre algorithme, en avouant ne pas pouvoir se l’expliquer pour l’heure.

ML

