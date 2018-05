Ressources naturelles : dès samedi, la France vivra à crédit

Quatre mois et cinq jours. C'est le temps qu'il a fallu en 2018 aux Français pour consommer leur part des ressources que la planète peut renouveler en un an, selon Global Footprint pour WWF. Selon le calendrier établi par cette ONG, la date de cette "anniversaire" arrive un peu plus tôt chaque année. Conséquence : les performances de la France sont moins bonnes que d'autres nations pourtant considérées comme pollueuses, tel que la Chine ou le Japon.





Si l'humanité vivait comme les Français - dont les deux-tiers de l'empreinte écologique sont liés à l'alimentation, aux déplacements et à l'énergie pour le logement -, elle aurait ainsi aujourd'hui "besoin de l’équivalent de 2,9 planètes Terre pour subvenir à ses besoins", selon l'ONG. A titre de comparaison, la moyenne mondiale se situe autour de 1,7 Terre. Si on se concentre uniquement sur la France, les habitants demandent "1,8 fois plus à la nature" que ce que les écosystèmes du territoire sont en mesure de lui fournir, se servant alors des ressources naturelles des autres pays et des générations futures, explique WWF.