Restera-t-il encore des abeilles dans la Loire ?

Les apiculteurs de la Loire manifestent leur colère et leur désespoir, jeudi 7 juin 2018. Ils tirent la sonnette d'alarme sur la mortalité des abeilles et ses causes, comme les pesticides, la météo, les frelons venus d'Asie... Cet hiver, plus de 90 % des abeilles ont été décimées, rendant la situation critique. Bien que des pesticides vont être interdits, cela ne suffira pas, car il faudra du temps pour que celles répandues soient assimilées. Entretemps, en 30 ans, 80 % d'insectes volant ont disparu.



