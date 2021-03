Nouvelles restrictions : de Bordeaux à Brest, les habitants entre fatalisme et incompréhension

Pour les quatre prochaines semaines, les mesures en vigueur notamment en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France seront étendues à tout le territoire métropolitain. Ce qui implique notamment la fermeture de certains commerces et l'interdiction de se déplacer à plus de 10 km sans attestation justifiant d'un motif impérieux.

Si le taux d'incidence est faible dans le Finistère, la Bretagne est tout de même la région de France qui a le taux de reproduction du virus le plus élevé.

D'autres ne cachent pas leur agacement : "On n'est pas touché ici, donc il faudrait peut-être faire des différences selon les départements", fustige une Brestoise.

Dépités, certains riverains essayent de se montrer compréhensifs, mais peinent à masquer leur tristesse. "Moi j'en peux plus, mais il était plus que temps de réagir parce que ça fait depuis le mois de janvier que c'est la cata", déclare une passante.

Une annonce qui a surpris à Brest alors que le taux d'incidence est de 85 dans le département et exaspère les commerçants. Lauriance Guiffant, responsable d'un magasin de décoration n'y croit toujours pas. "Toute la journée, j'ai dit à mes clients que c'était impossible. Je n'en reviens pas", lâche-t-elle, la voix tremblotante et visiblement émue.

On est pendu aux lèvres du gouvernement, c'est consternant - une passante à Bordeaux

Peut-être moins surpris qu'à Brest, les Bordelais semblent résignés. "On est tout le temps suspendu aux lèvres des annonces du gouvernement donc je ne sais pas si on peut être surpris ou pas surpris, mais c'est déconcertant", déplore une passante rue Sainte-Catherine. "Confiné en hiver, c'est peut-être plus sympa que quand il fait 20° donc là ça va être dur pour les Français."

Dans la métropole girondine, le taux d'incidence a atteint 233 lundi 29 mars, avec une diffusion du variant en forte hausse.

Certains essayent de faire preuve de résilience : "On n'a pas le choix et peut être qu'il faut faire l'effort encore une fois et cette fois la bonne fois", affirme une Bordelaise, qui espère bien que ces mesures prendront fin dans quatre semaines, comme l'a annoncé le Président.