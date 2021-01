Restrictions sanitaires : les trois scénarios envisagés par le gouvernement

La première option serait d'étendre le couvre-feu à 18 heures. C'est déjà le cas dans 25 départements. À Reims (Marne), les habitants vivent cette situation depuis dix jours maintenant, sauf qu'elle ne convainc pas tout le monde. "On sort du travail et on n'a plus le temps d'aller faire les courses, on y va du coup le samedi et on est plus serré dans les boutiques", nous a confié une passante.