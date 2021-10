EuroMillions : un Français remporte la cagnotte de 220 millions d'euros, un record en Europe

Il aura fallu attendre un deuxième tirage sur les cinq possibles pour attribuer la somme record jamais mise en jeu à l'EuroMillions. Si un premier tirage n'a donné aucun vainqueur mardi dernier, un chanceux a finalement empoché les 220 millions d'euros ce vendredi 15 octobre. Son identité reste inconnue, mais il est sûr que l'heureux élu a validé son billet dans un point de vente français ou sur le site internet de la FDJ. Il dispose de 60 jours pour se faire connaître et récupérer son dû.

En poche, un butin de 20 millions d'euros de plus que son prédécesseur, et un record absolu en Europe, puisqu'en février 2021, un Suisse avait gagné 210 millions. En tout, près de 60 millions de tickets qui ont été validés sur le continent pour cette mise en jeu exceptionnelle, rapporte Le Parisien. Les numéros gagnants pour ce tirage étaient les 21, 26, 31, 34 et 49, et les numéros chance 2 et 5. Le tirage a eu lieu vers 21h05 dans les studios de Boulogne-Billancourt.