Retour des Bleus : ils étaient aux premières loges

Avant l'Élysée, il y avait eu le retour à Roissy, et donc cette descente des Champs-Élysées que nous avons vécu sur TF1. Nous allons maintenant revivre ces heures avec un autre point de vue, celui de ceux qui les ont accompagnés tout au long de leur marche triomphale, le pilote de l'avion, le chauffeur du bus, les policiers ... C'était en effet un vol exceptionnel pour le commandant de bord, lui qui a eu la mission de ramener les champions, leurs familles et la Coupe.



