Retour du froid à Boulay-Moselle

Selon les relevés de la météo, le mois de janvier a été la période la plus chaude depuis plus de 50 ans. La petite phase de douceur est bel et bien terminée en Moselle. Le thermomètre frôle carrément les plus basses températures. Pour les habitants, le froid est plus supportable que les pluies tombées récemment. Par contre, pour ceux qui travaillent sur les chantiers, c'est plus difficile car le sol gelé ralentit fortement le travail.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.