Retour en images sur les services nationaux de ces 40 dernières années

Avant sa suppression en 1997, le service militaire était obligatoire. Garde-à-vous, course à pied, maniement des armes,... voilà le quotidien des appelés. Pour des hommes d'à peine 20 ans, l'exercice est rude, mais ne présente pas que des désavantages. Certains y voient une expérience professionnelle, d'autres en profitent pour passer leur permis de conduire. Arnaud Etcheverry a dépoussiéré pour nous quelques images d'archives de l'Institut national de l'audiovisuel, retraçant le parcours de ces hommes.



