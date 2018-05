Retour sur les reportages des 25 candidats en lice pour "Le plus beau marché de France"

Le concours du plus beau marché de France a été lancé le 15 janvier 2018. Depuis quatre mois, 25 marchés sont en compétition et ils veulent tous gagner. Toutefois, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Notre journaliste dévoilera le palmarès que vous attendez tant le 9 mai 2018. Mais en attendant, retour en images sur les reportages de nos 25 compétiteurs.



