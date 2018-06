Retraités : ils cumulent retraite et emploi

Quelques centaines de retraités ont défilé à Paris et dans plusieurs villes de notre pays, ce jeudi 14 juin 2018. En effet, ils protestaient contre la récente hausse de 1,7 point de la CSG et l'érosion de leur pouvoir d'achat. Notons que pour arrondir leurs fins de mois, ceux qui ne veulent pas rester inactifs et qui ont plus de 60 ans travaillent. Cela concerne 3% des seniors, comme Isabelle Perosa et Geoffroy Pinte.



