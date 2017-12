Réveillon de la Saint-Sylvestre : les pétards sont interdits

2018 se fêtera sous haute sécurité. Près de 140 000 membres des forces de l'ordre et de secours vont quadriller les lieux de fête dans toute la France, notamment sur l'avenue des Champs-Élysées où il sera interdit de boire de l'alcool le soir du réveillon. À Paris, il sera aussi interdit d'utiliser ou vendre des pétards. En Alsace, il s'agit d'une tradition bien ancrée. Chaque année, les forces de l'ordre y pistent de nombreux amateurs, qui vont se fournir en Allemagne.



