Réveillon de Noël : des spectacles pour échapper au traditionnel repas de famille

Le soir du réveillon de Noël, ceux qui n'ont pas organisé un repas familial sont allés voir des spectacles ou ont privilégié la découverte. Certains ont visité des monuments historiques, comme la tour Eiffel, et d'autres ont assisté à des cabarets et des cirques. Pour un groupe qui a animé un cabaret, être regardé par de nombreuses personnes est déjà un cadeau.



