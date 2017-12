Réveillon du Nouvel An à Paris : bons plans, transports, feu d'artifice... ce qu'il vous faut savoir

Vous avez envie de faire la fête en club, c'est aussi possible. Du Funk à la Bellevilloise ou au Rosa Bonheur , à une soirée sur une péniche, à Paris, tout est possible. Il suffit juste de se renseigner et de prendre ses places à l'avance car il risque d'y avoir la queue. Sachez en outre que pour certaines soirées, les prix sont majorés. Pour le bon plan, c'est à La Gare que ça se passe, tout près du Bassin de la Villette : l'entrée est à 0 euros et l'ambiance sera funk et afro-funk.