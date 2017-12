Réveillon du Nouvel An : le feu d'artifice de Paris annulé à cause de la tempête Carmen ?

Il va y avoir beaucoup, beaucoup de déçus. Si l'information du Parisien venait à être confirmée dans les prochaines heures, les festivités prévues sur le haut de la plus avenue du monde seraient d'une bien moindre ampleur que le programme annoncé par la mairie de Paris. Car comme c'est le cas depuis 4 ans, un spectacle de projection d'images et de pyrotechnie depuis l'Arc de Triomphe est prévu, histoire d'en mettre plein la vue aux centaines de milliers de personnes qui viennent traditionnellement fêter le Nouvel An sur les Champs-Elysées.