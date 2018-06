Revenu de base : ce qu'il faut retenir

Suite à une concertation initiée en fin mars 2018, les présidents de 13 départements ont dévoilé le mercredi 6 juin 2018, à Bordeaux, une étude de faisabilité en vue d'expérimenter le revenu de base à l'échelle locale. Le gouvernement a réagi à cette initiative et a commencé à dénoncer ce qu'il considère être un déni de la "valeur-travail". Alors, à combien s'élève-t-il ce revenu de base ? Qui seront les bénéficiaires de ce dispositif ? Et quelles seraient les éventuelles contreparties à son obtention ?



Ce vendredi 8 juin 2018, Jennifer Knock, dans sa chronique "Les indispensables", nous détaille le revenu de base et ses particularités.