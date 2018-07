VIDÉO - 14 Juillet : revivez le défilé de la Fête nationale

EDITION SPÉCIALE - 4315 hommes et femmes à pied, 237 chevaux, 220 véhicules, 64 avions et 29 hélicoptères... Revivez sur TF1 et LCI le défilé du 14-Juillet sur les Champs-Elysées à Paris avec un invité de marque à bord d'un Rafale : Thomas Pesquet. La "promotion Beltrame" de l’Ecole des officiers de la Gendarmerie Nationale était également mise à l’honneur dans ce défilé placé sous le signe de la fraternité et marqué par deux couacs : une erreur de panache sur un alphajet de la Patrouille de France et une collision sans gravité entre deux motards de la Garde Républicaine.