Rien que du frais et de la convivialité au marché du quai du Roi à Orléans

A Orléans, le marché du quai du Roi se tient le samedi, au bord de la Loire. La plupart des marchands sont des petits producteurs. Ils vendent de la charcuterie, des fromages, des fruits et des légumes frais, sans oublier les poissons. Enfin, on n'oublie pas de s'arrêter à l'étal de Françoise, la doyenne du marché, pour la saluer et lui acheter les produits de son verger.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.