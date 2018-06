Ringard ou tendance ? Voilà à quoi ressemblent les uniformes qui existent aujourd’hui dans les écoles françaises

Plus austère encore, dans les lycées militaires, qui dépendent des armées. Ils sont six en France, et imposent toujours le port d'un uniforme à leurs élèves. Celui-ci ressemble beaucoup à celui de militaires, dans le plus pur style gendarme, comme le montre le règlement intérieur du Prytanée, à la Flèche : pantalon bleu marine, polo bleu ciel manches courtes, pull col rond pour la tenue de travail ; chemise, cravate et calot pour la tenue de sortie. Et attention à ne pas s'emmêler : il y a autant de tenues et de subtilités que d'occasion de sorties.