Risques d'avalanche : la prudence est de mise dans les Hautes-Pyrénnées

La station de Cauterets, dans les Hautes-Pyrénnées, attire chaque jour cinq à six mille skieurs durant les vacances scolaires. Ce vendredi 16 février, les conditions sont parfaites pour le grand bonheur des vacanciers. Cependant, la prudence est de rigueur car la neige est très humide et les coulées sont multiples. Trois skieurs ont été emportés par une avalanche deux jours auparavant en faisant du hors-piste.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.