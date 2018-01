Risques d'avalanches : comment sécuriser les stations de ski ?

Le risque d'avalanches a été légèrement abaissé dans les stations de ski mais la situation reste cependant très délicate. La sécurité des vacanciers est primordiale. Les pisteurs sécurisent donc toutes les infrastructures et procèdent à des tirs préventifs. Les stations de sports d'hiver mettent tout en oeuvre pour conserver leur clientèle. Les enjeux sont importants, celui du tourisme en particulier. Reportage à Valloire en Savoie.



