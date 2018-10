Rixes entre bandes : 250 affrontements en deux ans, Paris cherche une stratégie

Selon le procureur François Molins, ce phénomène touche au moins une douzaine d'arrondissements parisiens. "Il y avait eu une situation relativement grave au début des années 2010, ça s'était calmé, puis c'est reparti en 2016", a expliqué le magistrat aux journalistes présents. "Le phénomène est extrêmement complexe, a-t-il poursuivi. Je ne l'explique pas. Pour moi, on est totalement dans l'irrationnel (...) On parle de bandes mais ce sont plus des logiques de territoires, en réalité."





"Le nombre de rixes augmente. On en a dénombré, depuis qu'on a commencé à regarder le phénomène début 2016, plus de 250", appuie Colombe Brossel. "Ces rixes concernent tout Paris et des adolescents de plus en plus jeunes, avec une place importante pour des ados qui ont entre 13 et 15 ans. On peut avoir des rixes entre des groupes de cinq ados comme on peut avoir des rixes entre des groupes de 50, 60, voire 80 jeunes gens dans l'espace public", ajoute-t-elle.