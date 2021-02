Rixes entre bandes rivales : ce que l'on sait des deux adolescents tués en Essonne

Lundi, au cours d'une altercation entre une dizaine de jeunes aux abords du collège de la ville, une adolescente a reçu un coup de couteau au ventre. Elle est décédée dans la soirée à l'hôpital. La jeune fille, dernière d'une fratrie de quatre enfants, était scolarisée en classe de troisième au collège de Dourdan, a précisé la procureure à la presse. Selon le rectorat de Versailles, elle "venait d’être admise pour intégrer une classe relais". Ce dispositif d'accompagnement permet de lutter contre le décrochage scolaire. Sur BFMTV, le président du conseil départemental de l'Essonne, François Durovray, a précisé que l'adolescente avait été "exclue de son établissement de Saint-Chéron" et était "en procédure d'exclusion sur l'établissement de Dourdan".

Dans l'entourage de la jeune fille, l'heure est à la stupéfaction. "C'était une petite merveilleuse, elle n'était pas dans les problèmes. [...] Ici tout le monde la respectait. Quelques heures avant le drame, elle est passée devant chez moi. Tout était normal. Ses parents et ses trois frères et sœurs, tous plus âgés, sont dévastés. Maintenant, il faut que justice soit rendue. J'espère que ceux qui ont fait ça seront sévèrement punis", a relaté une amie de la famille auprès du Parisien. La rectrice de l'Académie a apporté son soutien à ses camarades et ses proches, et des dispositifs d'écoute seront mis en place pour les élèves qui le souhaitent pour la prochaine rentrée scolaire.