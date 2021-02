Rixes entre bandes : six mineurs présentés à un juge après la mort d'une ado de 14 ans

ENQUÊTE - Deux adolescents, une fille de 14 ans et un garçon du même âge, ont été tués depuis lundi en Essonne, dans des affrontements distincts entre des bandes rivales. Voici ce que l'on sait sur ces deux affaires.

Deux adolescents tués en 24h, victimes d'affrontements entre bandes rivales. C'est le bilan, ce mercredi, en Essonne, épicentre d'un phénomène qui "gangrène" selon la préfecture de police le département. Que sait-on sur ces deux drames ? Éléments de réponse.

A Saint-Chéron, une "petite merveilleuse" poignardée

Lundi, au cours d'une altercation entre une dizaine de jeunes aux abords du collège de la ville, une adolescente a reçu un coup de couteau au ventre. Elle est décédée dans la soirée à l'hôpital. La jeune fille, dernière d'une fratrie de quatre enfants, était scolarisée en classe de troisième au collège de Dourdan, a précisé la procureure à la presse. Selon le rectorat de Versailles, elle "venait d’être admise pour intégrer une classe relais". Ce dispositif d'accompagnement permet de lutter contre le décrochage scolaire. Le président du conseil départemental de l'Essonne, François Durovray, a précisé que l'adolescente avait été "exclue de son établissement de Saint-Chéron" et était "en procédure d'exclusion sur l'établissement de Dourdan". Dans l'entourage de la jeune fille, l'heure est à la stupéfaction. "C'était une petite merveilleuse, elle n'était pas dans les problèmes. [...] Ici tout le monde la respectait. Quelques heures avant le drame, elle est passée devant chez moi. Tout était normal. Ses parents et ses trois frères et sœurs, tous plus âgés, sont dévastés. Maintenant, il faut que justice soit rendue. J'espère que ceux qui ont fait ça seront sévèrement punis", a relaté une amie de la famille auprès du Parisien. La rectrice de l'Académie a apporté son soutien à ses camarades et ses proches, et des dispositifs d'écoute seront mis en place pour les élèves qui le souhaitent pour la prochaine rentrée scolaire.

Le motif de la rixe ? Une rivalité depuis l'été dernier

Selon le parquet d'Evry, la rixe a pour origine une rivalité entre des jeunes mineurs de Dourdan et de Saint-Chéron "sur fond de messages, insultes et provocations sur les réseaux sociaux".

Six mineurs présentés à un juge

Mercredi, six mineurs ont été déférés au parquet d'Evry en vue de leur présentation à un juge d'instruction. Cinq d'entre eux - âgés de 14 et 15 ans - sont mis en cause pour violences aggravées. Le sixième a été mis en cause pour "meurtre sur mineure de 15 ans, violences aggravées suivies d'incapacité supérieure à 8 jours et participation à un groupement en vue de commettre des violences." Leur placement sous contrôle judiciaire a été requis avec notamment "interdiction de paraître en Ile-de-France et interdiction de contact avec les coauteurs, les victimes et leur famille."

A Boussy-Saint-Antoine, un garçon de 14 ans succombe à ses blessures

Le second décès à un lieu à 45km de Saint-Chéron, dans la petite ville de Boussy-Saint-Antoine. L'affaire n'a rien à voir avec la première. Mais là encore, une rixe a dégénéré. Elle a opposé "une quarantaine de jeunes" venus d'Epinay-sous-Sénart et de Quincy-sous-Sénart, selon la Direction départementale de la sécurité publique de l'Essonne. Deux garçons ont "a priori été victimes de coups de couteau", près de la piscine de Boussy-Saint-Antoine, selon la DDSP. Le premier, âgé de 14 ans est mort. Le second, âgé de 13 ans, a été transporté par hélicoptère vers un hôpital. Son état était stable mercredi matin.

En vidéo Rixe entre bandes rivales à Boussy-Saint-Antoine : que s'est-il passé ?

Selon la DDSP, l'auteur des coups mortels s'est rendu à la police. Au total, sept gardes à vue étaient en cours mercredi matin, selon le parquet d'Evry. Selon une source policière, les six jeunes interpellés après les faits ont 17 ans et celui qui s'est rendu à la police en se présentant comme l'auteur du coup mortel est âgé de 15 ans. Ce dernier s'est rendu au commissariat accompagné de sa mère.

TG Twitter