Rodéos urbains : le ras-le-bol des riverains

Des jeunes gens qui font des roues arrière, avec des motos ou des scooters, à grande vitesse, on en trouve à travers les parkings, les centres-villes ou sur les autoroutes. Cette pratique dangereuse, qui peut causer des accidents parfois mortels, n'est punie que d'une simple contravention. Pour les éradiquer, une proposition de loi est discutée : jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Et de son côté, la police a décidé de saisir les deux-roues sans immatriculation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.