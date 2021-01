Roselyne Bachelot peut-elle retirer à FranceSoir son statut de média en ligne ?

Accusé depuis de longs mois de relayer des théories conspirationnistes, mis en cause car il n'emploie aucun journaliste, FranceSoir a retrouvé une notoriété à la faveur de la crise du Covid. De nombreux observateurs estiment toutefois que le nom du média est aujourd'hui dévoyé, et que le rachat du titre a contribué à le transformer en un site ne pouvant pas se prévaloir du statut de média.

Cet organe de contrôle et de régulation, incontournable pour tous les dirigeants de médias, est placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Dès lors, on peut imaginer sans mal que le dossier FranceSoir pourra faire l'objet d'un réexamen rapide afin de déterminer s'il répond aux différents critères demandés. L'un d'eux, en particulier, risque de poser problème : en effet, il est spécifié que "l’équipe rédactionnelle doit comporter au moins un journaliste professionnel", ce qui n'est pas le cas de FranceSoir.

Titre de presse illustre, France-Soir a disparu des kiosques en 2011. Un placement en liquidation judiciaire est acté en 2012, avant qu'en 2016, un entrepreneur du nom de Xavier Azalbert se décide à lui redonner vie, sous le nom (très légèrement différent) de FranceSoir. Il est toujours aujourd'hui à la tête du "média", qui n'en est en réalité aujourd'hui plus vraiment un. Comme le rappelle Libération, "après plusieurs semaines de grève, les quatre journalistes restants du site ont été licenciés en octobre 2019 par leur employeur pour « motif économique »". À la suite de quoi, "dans la foulée, plusieurs des contributeurs de FranceSoir quittent également le navire".

Les "plumes" du site ne sont aujourd'hui plus que des contributeurs, des bénévoles qui relaient tout autant des informations avérées que des théories conspirationnistes trompeuses et basées sur des faits erronés. FranceSoir s'était fait remarquer en faisant une promotion notable du très controversé "documentaire" Hold-up, dont LCI a montré les multiples limites. Il a par ailleurs donné la parole à des experts autoproclamés, parmi lesquels Silvano Trotta, entrepreneur épinglé quasi quotidiennement sur Twitter pour sa diffusion de fake news.

Il faut noter qu'une pétition a été lancée par d'anciens membres de la rédaction de France-Soir, outrés que le nom du média soit aujourd'hui réutilisé de la sorte. Ils jugent "inadmissible que cette publication via internet puisse répandre en toute impunité de fausses informations et des thèses complotistes dangereuses pour la société", mais aussi "qu’un tel site séduise une part non négligeable de la population des réseaux sociaux, alors qu’il ne compte plus qu'un seul journaliste, les autres ayant été contraints d’en partir dans les pires conditions".

Ces prises de positions, ainsi que les audiences considérables dont se félicite FranceSoir (le site revendique 3 millions de visiteurs uniques par mois), semblent aujourd'hui avoir été entendues par Roselyne Bachelot. S'il est fort probable que FranceSoir perde son statut IPG puisqu'il n'emploie pas de journaliste, il faudra toutefois attendre que la CPPAP se réunisse et décide ou non d'une telle sanction. La ministre de la Culture n'est en effet pas habilitée à prendre ce type de décisions. Quoi qu'il advienne, soulignons que le site pourra continuer de fonctionner à l'avenir. Seul les aides (fiscales et autres) accessibles aux titres IPG lui seraient potentiellement inaccessibles à l'avenir.