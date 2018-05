Rosnoën : des menus à base de produits locaux servis à la cantine

A Rosnoën, dans le Finistère, la cantine est le meilleur moment de la journée pour les élèves. De la viande aux légumes, ces derniers retrouvent dans leurs assiettes des produits locaux. Ainsi, toute la région se retrouve dans les assiettes, et tout le monde y gagne. Pour le moment, ce petit réfectoire reste une exception et n'implique qu'une dizaine de producteurs.



