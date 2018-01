Routes à 80 plutôt que 90 km/h : de quoi créer un choc psychologique positif ?

Edouard Philippe "assume". Alors que les coups de gueule et les pétitions se sont multipliés ces dernières semaines du côté de certaines associations d’automobilistes mécontentes de l'idée, le Premier ministre est bel et bien déterminé à entériner la baisse de la vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes du réseau secondaire. L’ancien maire du Havre doit en faire l’annonce ce mardi, avant une entrée en vigueur probable le 1er juillet. L’objectif est clair : réduire au plus vite la mortalité au volant, repartie à la hausse depuis 2014, 2013 ayant été l’année la moins meurtrière de l’histoire de la Sécurité routière avec 3268 tués selon les données de l’institution.





Car c'est justement sur ces routes à double sens hors agglomération, majoritairement limitées à 90 km/h, que se sont concentrés 55% des accidents mortels en 2016, soit 1911 des 3477 personnes décédées. Toujours d’après la Sécurité routière, une vitesse "excessive ou inadaptée" était impliquée dans un tiers (32%) de ceux-ci. Assez pour motiver l’exécutif à briser ce tabou. "Si, pour sauver des vies, il faut être impopulaire, j'accepte de l'être", a ainsi fait valoir le locataire de Matignon dimanche dans le JDD, estimant entre 200 et 400 morts de moins grâce au passage à 80 km/h. A-t-il raison d'insister ? Possiblement, si l’on s’en réfère aux grands précédents, qui semblent à chaque fois avoir suscité un effet psychologique chez les conducteurs et lancé la baisse de la mortalité.