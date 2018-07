Routes: les chantiers menacés par une pénurie de bitume

D'après une étude commandée par le ministère des Transports, 17% du réseau routier est dégradé, et 7% des ponts et tunnels doivent être rénovés. Pour améliorer l'état des routes, l'État devrait débourser un milliard d'euros par an jusqu'en 2037. Une situation qui pourrait bien empirer car certains chantiers tournent au ralenti, faute de matières premières. Dans certaines régions, jusqu'à 40% des chantiers seraient touchés par cette pénurie.



