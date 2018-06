Royan : le pic de chaleur se fait sentir

Les températures vont monter en flèche durant ce week-end du 30 juin. Sur les plages de Royan, elles pourraient atteindre les 35 degrés. Les Français profitent d'une bonne baignade dès le début de matinée pour se rafraîchir. Et bien que les vraies vacances estivales n'aient pas encore commencé, le soleil et la chaleur lancent déjà la saison.



