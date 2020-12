Brexit : ce qui changera aux frontières le 1er janvier Une borne de contrôle, au terminal Eurostar de la Gare du Nord, à Paris − AFP

PAPIERS S'IL VOUS PLAÎT - Au 1er janvier prochain, le Royaume-Uni sortira de l'UE pour devenir un "pays tiers", avec de nouveaux contrôles aux frontières. À la Gare du Nord, on se prépare à des voyages beaucoup moins fluides.

Si l'issue des négociations sur le Brexit peut encore influer à la marge sur ce qui se passera après le 31 décembre, il faut s'y résoudre : voyager entre l'UE et le Royaume-Uni va devenir un peu plus compliqué. Une fois définitivement sorti de l'Union, le pays sera soumis à des contraintes comparables à celles de toute nation hors-UE, avec donc des contrôles douaniers et d'immigration à l'entrée de nos frontières. Des contraintes qui - on l'oublie parfois - existeront dans les deux sens.

Toute l'info sur Brexit : goodbye United Kingdom

Quand les Britanniques ont voté pour le Brexit, ils ont voté - en toutes lettres - pour la fin du "free movement", des déplacements sans formalités entre l'île et ses partenaires du continent. Une évolution qui sera probablement la plus sensible à Paris-Gare du Nord, où l'Eurostar met Londres à moins de deux heures de la capitale française. Ici, ce qui ne changera que peu, ce sont les formalités de police et de vérification des passeports. Le Royaume était déjà hors-Schengen, il fallait déjà montrer une pièce d'identité à des agents de la police aux frontières anglaise, avant de pouvoir embarquer dans l'Eurostar. Ce qui va changer radicalement, en revanche, c'est que les bagages seront désormais soumis à des formalités douanières bien plus strictes, à l'application de taxes à l'importation sur nombre de produits, c'est donc aussi à l'arrivée que l'on pourra s'attendre à passer quelques minutes de plus avant de pouvoir sortir de la gare.

En vidéo Le prix du poisson va-t-il augmenter avec le Brexit ?

Autant de changements qui vont mobiliser chez nous la police aux frontières et les douanes de la Gare du Nord, ce que sont venus inspecter ce jeudi les ministres Clément Beaune et Olivier Dussopt. "Nous sommes prêts", a déclaré le secrétaire d'État chargé des Affaires Européennes, "Quoi qu'il arrive, le 1er janvier, nous serons dans un univers différent, qu'il y ait un accord ou qu'il n'y ait pas d'accord avec le Royaume-Uni". Au 31 décembre, la signalétique de Paris-Gare du Nord sera entièrement revue, "pour accueillir ses passagers et les guider dans de bonnes conditions", a ajouté Olivier Dussopt. Des changements qui devraient - au moins au début - se faire sans douleur, le trafic d'Eurostar étant actuellement réduit de 95%, pour cause de pandémie. D'ordinaire, Eurostar transporte plus de 30.000 passagers chaque jour sur ses lignes.

Passeport obligatoire à partir d'octobre 2021

L'autre changement majeur, c'est que - comme pour tout pays hors-UE - les conditions de séjour au Royaume-Uni vont changer, on ne pourra plus y aller s'installer, étudier, ou travailler avec la même simplicité qu'aujourd'hui. Premier changement majeur : la carte d'identité ne suffira bientôt plus à traverser la Manche, quel que soit le moyen de transport utilisé. Une période de tolérance est déjà prévue, mais à compter d'octobre prochain, il ne sera plus possible de se rendre dans le pays sans un passeport en règle, idem pour les Britanniques qui voudraient se rendre dans l'UE. Pour fluidifier le trafic à Paris-Gare du Nord et dans les aéroports, un décret devrait d'ici la fin de l'année permettre aux citoyens britanniques de continuer utiliser Parafe, le système de contrôle automatique des passeports réservé jusque-là aux citoyens européens.

L'Union européenne a publié jeudi des mesures d'urgence en matière de pêche et de transport routier et aérien, qui seront applicables au 1er janvier si aucun accord post-Brexit n'est conclu d'ici là avec le Royaume-Uni. "Rien ne garantit que si un accord est trouvé, il pourra entrer en vigueur à temps. Notre responsabilité est de nous préparer à toutes les éventualités, y compris celle de ne pas avoir d'accord en place avec le Royaume-Uni au 1er janvier 2021", a expliqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La publication de ces mesures intervient au lendemain d'un dîner à Bruxelles entre Mme von der Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson, au cours duquel ils ont constaté des divergences persistantes, se donnant jusqu'à dimanche pour sceller le sort des négociations. Sans grand espoir.