"RT si toi aussi tu veux que Booba et Kaaris passent en audition devant le Sénat" : la bagarre des rappeurs inspire Twitter

Surprise mercredi en fin de journée : de nombreuses vidéos filmant une bagarre à Orly entre Booba et Kaaris étaient publiées sur Twitter. Dans la foulée, LCI apprenait que la police avait procédé à 13 interpellations, et que les deux rappeurs avaient été placés en garde à vue. Une bagarre qui n'est pas sans conséquence : au delà des dégradations, un hall de l'aéroport était fermé et de nombreux vols, retardés.