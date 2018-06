Russie : à la découverte d'Irkoutsk

Irkoutsk est une ville russe localisée en Sibérie. Fondée par les Cosaques en 1651, elle compte 600 000 habitants. A l'époque, le village était très prospère. On l'appelait le "petit Paris". Ses musées, ses marchés et ses quartiers nous en mettent plein la vue. On vous laisse apprécier la suite en images.



