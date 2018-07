S'amuser et se cultiver pendant l'été avec les cahiers de vacances pour adultes

C'est les vacances, et nous sommes nombreux à prendre la route. Mais avec les bouchons, on passe beaucoup de temps en voiture. Alors pourquoi ne pas en profiter pour s'amuser avec les cahiers de vacances ? Des plus généralistes aux plus spécifiques, il y en a également pour les adultes. Nos cellules grises seront mises à l'épreuve avec les thématiques comme le voyage, le sport, ou encore la spéciale énigme. Un moyen pour s'amuser pendant l'été, et de se cultiver en même temps.



Ce samedi 21 juillet 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous présente les cahiers de vacances pour adultes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 21/07/2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.