Paris : plus de 8 habitants sur 10 jugent la ville "sale"

Paris est "sale". C'est en tout cas le point de vue des personnes sondées par une étude publiée par l’Ifop ce dimanche, et commandée par l’Union parisienne (UP !). Cette dernière regroupe plusieurs associations qui s'inscrivent dans le mouvement #SaccageParis.

Dans le détail, les habitants des quartiers plus populaires sont les plus indignés : 90 % des habitants du nord-est de la ville (18e, 19e, 9e et 10e arrondissements) se plaignent de la saleté, contre 74 % des habitants des 16e, 17e, 7e et 8e arrondissements.