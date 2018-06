Saint-Brieuc : la délivrance des cartes d'identité nécessite un rendez-vous

Il est indispensable de tout préparer avant de partir en vacances. Pour voyager à l'étranger, il ne faut surtout pas oublier sa carte d'identité ou son passeport. En cette période de vacances, le renouvellement de ce dernier prend plus de temps que prévu. Dans les Côtes-d'Armor, par exemple, seules 25 mairies sont équipées de bornes biométriques. Du côté du Saint-Brieuc, les dossiers ne sont traités que sur rendez-vous.



