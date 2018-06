Saint-Dier-d'Auvergne : la fermeture de la gendarmerie ne laisse personne indifférent

Alors que la disparition des services publics à la campagne devient plus en plus fréquente, la fermeture d'une gendarmerie de Saint-Dier-d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, interpelle et inquiète les habitants. En effet, dans ce petit village de 600 habitants, la présence des gendarmes rassurait les riverains dont la plupart se sont mis à se mobiliser. Mais l'espoir des villageois et des élus de conserver ce service public sur le territoire semble désormais dans une impasse.



