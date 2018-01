Saint-Étienne-du-Rouvray : l'attentat aurait-il pu être évité ?

Le 26 juillet 2016, l'assassinat du père Jacques Hamel dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray a marqué la France entière. Cet attentat aurait pu être évité, selon Mediapart. Les policiers avaient détecté l’un des auteurs de l’attaque, Adel Kermiche. Mais leur rapport n'est jamais remonté jusqu'à la hiérarchie pour cause de congés d'été.



