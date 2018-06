Saint-Florent : la plage du Lodu, le graal des vacanciers

Avec le retour du soleil et de la chaleur, pas la peine d'aller jusqu'au bout du monde pour être heureux. Nombreux sont les vacanciers qui ont trouvé leur bonheur sur une plage cachée de la baie de Saint-Florent, en Corse. Un endroit sauvage, une plage turquoise, du bronzage sans modération... Un vrai petit paradis de vacances que certains préfèrent à l'île Maurice. Pour rejoindre les lieux, les gens préfèrent se déplacer en bateau ou à pieds, au dépens de la voiture.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.