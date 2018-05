Saint-Georges-du-Vièvre : les petits commerces sont tous tenus par des femmes

A Saint-Georges-du-Vièvre, dans l'Eure, le commerce se conjugue au féminin. Une particularité de cette région de la Normandie. Les habitants apprécient notamment la convivialité des commerçantes qu'elles soient épicières, coiffeuses ou encore vendeuses de vêtements. Un magasin bio est annoncé prochainement dans le village et sera également géré par une femme.



