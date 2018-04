Saint-Jean-Saint-Maurice, un paradis pour les plaisanciers

La Loire est un fleuve, mais également un département aux beautés insoupçonnées. Saint-Jean-Saint-Maurice est un paradis pour les plaisanciers où le vert et le bruissement perpétuel de l'eau dominent. On peut également sentir le parfum de la nature au cours d'une promenade printanière. Les habitants sont très attachés à leur village et ne manquent jamais une occasion de se retrouver pour partager l'amour d'un département méconnu.



