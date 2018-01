Saint-Mammès : la Seine déborde

Pour la deuxième fois en moins de deux ans, Saint-Mammès est submergé. Les habitants, qui n'ont pas encore réparé tous les dégâts causés par la crue de juin 2016, doivent à nouveau se déplacer en barque. Le niveau de la Seine va encore augmenter progressivement et devrait atteindre 6,60 mètres ce vendredi 26 janvier 2018.



